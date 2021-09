Julio Velázquez: «Jogar na ilha é muito positivo»

O treinador do Marítimo considera positivo poder receber o Arouca na Madeira, na segunda-feira à noite (19 horas), pese embora seja obrigado a fazê-lo no Estádio da Madeira, na Choupana, ao invés dos Barreiros, devido à interdição do respetivo relvado.





"Não podemos jogar no nosso estádio, mas ao menos jogar na ilha é um facto muito positivo", assinalou Julio Velázquez, aproveitando para observar: "Acho que tem de haver sempre rivalidade desportiva, como acontece em todo o mundo, mas é bonito dentro do desporto esta empatia entre os clubes. Pelo que me disseram, o Marítimo ajudou o Nacional e agora o Nacional ajuda o Marítimo. O desporto tem de ser um exemplo para a sociedade", disse.O técnico desvaloriza a mudança de casa do ponto de vista da equipa. "A dinâmica de preparação do jogo foi a mesma. Não vai servir de desculpa, independentemente de ganharmos ou não", destacou Velázquez, que admitiu convocar os dois mais recentes reforços, Ricardinho e Rafik Guitane. "Estão em condições de entrar, mas são situações completamente distintas. O Ricardinho tem dinâmica de treino e de jogo, pois vinha a competir com regularidade no Grémio; o Rafik já conhece ilha, clube, equipa técnica e alguns jogadores, mas não jogou desde 19 de maio e vinha a treinar na equipa B do Rennes. Chegou bastante bem, mas falta-lhe ritmo. Seja como for, é normal que ambos entrem na convocatória", esclareceu.