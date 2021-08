Julio Velázquez: «O meu foco é o jogo de amanhã contra o Estoril»

Julio Velázquez, treinador do Marítimo, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo com o Estoril, da 4ª jornada da Liga Bwin, admitindo que será um encontro complicado, onde irá encontrar um opositor forte, mas espera continuar na onda positiva em termos de pontos.





Quanto a possíveis reforços, caso do avançado brasileiro Ricardinho, que atua no Grêmio, onde disputou 32 jogos e marcou nove golos, o líder verde-rubro, não confirmou o interesse ou a possível contratação."Para mim é muito importante o respeito pelo meu plantel. São os jogadores que tenho agora, que para mim são os melhores do mundo e é com eles que eu me foco a 100 por cento. Os que falam, os que dizem que podem ser hipótese, não posso perder tempo com essas situações. A minha energia está nos que estão à minha disposição e a minha obrigação é retirar o máximo de cada um em termos individuais, para que isso se possa transferir em termos coletivos. Nos jogadores que se falam, não comento, pois, o meu foco está nos que cá tenho à minha disposição", afirmou.Ainda em relação ao mercado que ainda está aberto, o treinador foi claro. "O meu foco é no jogo de amanhã. O mercado é dinâmico até ao último dia e há hipótese que se possa fazer alguma coisa. Tenho confiança no trabalho que o clube está a efetuar, mas isso não é uma questão que me faça perder algum segundo do foco que é o jogo de amanhã contra o Estoril que será dificílimo e vamos com muita ilusão e vontade de forma a conseguir a vitória".Em relação ao embate com os homens da linha de Cascais, o responsável maritimista espera um opositor a viver um bom momento."Vamos defrontar uma equipa boa, que tenta fazer um jogo positivo. Desde a época passada que vem criando situações muito interessantes e estão a dar continuidade. Em comparação com a nossa equipa, nos primeiros três jogos, defrontámos dois candidatos ao título, das mais importantes. Eles estão a começar muito bem, vão-nos criar dificuldades, pois são uma equipa bem trabalhada, com bom jogo, mas como todas as equipas, também tem alguns pontos fracos. Nós com os nossos princípios, com os nossos modelos, vamos tentar aproveitar esses pontos fracos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, pois o Estoril ainda não perdeu no campeonato e está fazendo um bom início de época", disse Velázquez.Questionado se o onze que venceu o Belenenses e empatou com o FC Porto, lhe merece a sua aposta frente aos estorilistas, o treinador do Marítimo mostra-se satisfeito com o plantel à sua disposição."Estou muito contente com todos os jogadores que tenho, mas a época é muito longa. Para mim, o importante é ter alguns jogadores que não estão a jogar, mas a fazer um bom trabalho ao longo da semana. Conto com todos, para mim não 11 ou 13 jogadores que são mais importantes. Tenho jogadores com uma vontade extraordinária e que querem melhorar e crescer, no dia a dia. Comigo pode jogar qualquer um, em função do momento e do nosso modelo, da equipa adversária. Cada semana é diferente e num desporto coletivo em qualquer momento pode jogar qualquer um jogador", rematou.E sem abrir o jogo quanto a possíveis mudanças na equipa titular. "Estamos a trabalhar com toda a equipa, pois vivemos um momento ótimo, positivo e com resultados muito interessantes. Todos têm hipótese de jogar, mesmo os que não jogam há algum tempo. Estou muito satisfeito com todos os jogadores, mas por coerência não falo de quem vai jogar. Amanhã, vou dizer à equipa e logo se verá".O líder espanhol não quis tecer comentários sobre a possibilidade de o Marítimo se ver impedido de jogar no seu estádio, na próxima jornada caseira, devido ao mau estado do relvado do "caldeirão" dos Barreiros"O estado do relvado não é o meu foco, nem é da minha competência. O meu foco é o Estoril, é nisso que o plantel e equipa técnica têm de estar focados. Isso sim, são aspetos controláveis", concluiu.