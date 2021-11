Julio Velázquez: «Permitimos que o Agra e o Murillo parecessem o Neymar e o Mbappé»

Julio Velázquez mostrou-se incrédulo com o desempenho dos seus jogadores na primeira parte do jogo frente ao Tondela, altura em que a sua equipa cometeu três penáltis e deixou os beirões com uma vantagem de três golos logo ao intervalo.





"Foi um jogo totalmente condicionado pelos três penáltis. Nunca vi uma equipa minha sofrer três penáltis num jogo, menos ainda num período tão curto. É absolutamente surreal, um jogo totalmente condicionado pelas três penalidades. Ainda assim a equipa não entrou bem, não estivemos bem nem com bola, nem sem bola", começou por dizer o treinador do Marítimo, em declarações no final da partida.

Na segunda parte tentámos fazer tudo, pelo menos dignificar a camisola que vestimos. Foi uma segunda parte antagonista da primeira, fomos superiores em tudo. Isso permitiu-nos chegar ao final do jogo a sonhar com o empate, que esteve muito perto. Depois numa jogada, quando estávamos muito abertos, fizeram o último golo. Mas a equipa acreditou na segunda parte, teve orgulho e dignidade, que é o mínimo que se pode pedir. Tivemos uma boa dinâmica de jogo. Mas na primeira parte não estávamos organizados como devíamos e permitimos que o Agra e o Murillo parecessem o Neymar e o Mbappé.

Penáltis mal assinalados?



"Ainda não vi, mas tenho muitas dúvida nalguns."

O que falta à equipa?



"Que chegássemos aqui vindos de ganhar algum jogo."

Atual momento do Marítimo





"Sou o máximo responsável, o tipo mais auto-crítico do mundo. Não é normal o que aconteceu com as grandes penalidades. Quando estamos assim acontece tudo. Mas não morreu ninguém. Temos de pedir desculpas aos adeptos, deve ser doloroso. Se falei com o presidente? Como pessoa educada que sou, obviamente falo com ele, mas o que falamos é de âmbito privado, antes e depois do jogo", terminou.