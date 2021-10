Julio Velázquez quer responsabilidade total na Póvoa

Julio Velázquez encara com todo o respeito o jogo com o Varzim, que considera uma das seis ou sete melhores formações da Liga Sabseg. “Vamos enfrentar uma boa equipa, que merecia estar mais acima no seu campeonato e não vai dar-nos nenhuma facilidade. Mas queremos ganhar e seguir em frente. Depois de duas semanas de trabalho extraordinário de todos os jogadores esperamos tranferi-lo para o jogo. Pressão? Sinceramente, nenhuma. Responsabilidade é que é toda do mundo”, assinalou o técnico do Marítimo, que vai apostar no melhor onze possível. “ A Taça é uma prova importante e com tradição. Depois desta paragem vamos colocar o onze que achamos melhor, tendo em conta todos os detalhes e todas as variáveis”, referiu.

Diogo Mendes pode ir a jogo. “Evoluiu bem e vai viajar. Não sei se pode fazer os 90 minutos, pois dependerá das circunstâncias do jogo”, afirmou.