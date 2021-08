Julio Velázquez satisfeito apesar da derrota: «Estamos a evoluir»

O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, fez a sua análise ao jogo com o Marítimo e mostrou agrado pela exibição da

equipa madeirense apesar da derrota.





"Na globalidade, fizemos um bom jogo. Não entrámos bem, depois equilibrámos e acabámos em cima deles no final da primeira parte. Tivemos duas situações que podíamos ter definido melhor, através do Alipour, com uma boa situação na área e outra onde tinha uma boa linha de passe com o Vidigal. Na segunda parte, o jogo continuou equilibrado e o que o marca é o lance do canto, que dá o primeiro golo. Ainda assim, reagimos bem, mas depois a qualidade do Ricardo Horta no livre feriu-nos", salientou Julio Velázquez, resumindo o esforço madeirense: "Estamos em construção e a evoluir. Há muitas coisas positivas para valorizar".Joel saiu lesionado e vai ser reavaliado. "Espero que seja breve. Claro que nos condiciona, embora Alipour tenha feito o que lhe pedimos".