Júlio Velázquez: «Temos de continuar a manter o equilíbrio emocional»

Júlio Velázquez considerou que o jogo com Famalicão (0-0) foi "repartido" e valorizou o ponto conquistado.





"Quero sempre ganhar e lutar pelos três pontos, e creio que hoje demonstrámos isso pela estratégia que apresentámos. Foi um jogo muito equilibrado, fizemos muitas coisas bem e a equipa está de parabéns.Mas, jogámos num estádio muito difícil, frente a uma grande equipa, que pelas individualidades que tem pode estar entre as seis primeiras posições da I Liga. Não é fácil defrontá-los", referiu."Reconheço que podíamos ter ganhado o jogo, mas também perdido, nomeadamente na grande penalidade em que nos valeu a defesa do Paulo Victor. Foi um jogo de domínio repartido, e, depois do penálti, mostrámos que queiramos algo mais. Faltou-nos concretizar, mas temos de valorizar o ponto que conquistámos. É importante para mostrar o crescimento da nossa dinâmica defensiva", continuou o treinador do Marítimo.Júlio Velázquez acrescentou que é preciso "continuar a manter o equilíbrio emocional, tanto no ataque como a defender." "Temos muitos jogadores novos e dias como hoje são positivos para crescer e para nos fazer evoluir como equipa", frisou.