Julio Velázquez: «Um ponto aqui hoje seria ouro»

O Sporting bateu o Marítimo, por 1-0, num jogo que foi decidido por Porro, de penálti, já para lá dos 90 minutos. No final do encontro, Julio Velázquez mostrou-se satisfeito com a atitude dos seus jogadores, apesar da derrota.





"[Sentimento] agridoce e difícil de digerir uma derrota aos 96 minutos, salvo erro, da forma como foi e com um penálti. Mas é o futebol e há que aceitar. É algo que acontece. Fizemos um grande jogo, com compromisso e atitude. Os jogadores estiveram excecionais dentro de campo. Estou orgulhoso dos jogadores e da equipa. São situações que acontecem no futebol, um dia a nosso favor e outro contra. Pode acontecer no futebol. Para nós um empate era excepcional. Eles entraram com tudo e com cruzamentos permanentes sabíamos que podia acontecer.Temos de tirar as coisas muito positivas que fizemos, sobretudo no estádio do campeão, e com trabalho excecional a nível organizativo. Sinto-me feliz por esta equipa. O empate seria bom mas há que aceitar", começou por dizer, na flash-interview, à Sport TV."Nste jogo sim. Cada jogo é uma história diferente e dentro das possibilidades que temos no plantel adaptamos o onze de forma ao que achamos que nos vai dar rendimento. Como defender depende do dia, do jogo e das condições. O futebol evoluiu muito e há que adaptarmo-nos à dinâmica de cada equipa. Jogar com três, cinco ou quatro defesas depende do jogo e do que pretendemos em cada um.""Não tem nada a ver. É como o branco ter a ver com vermelho. O adversário, o contexto, o estádio, o momento, não tem nada a ver. Foi um jogo muito disputado. Fizemos o que estava ao nosso alcance. Podíamos fazer mais, a começar pelo treinador, mas acho que o trabalho do Marítimo foi extraordinário e um ponto hoje seria ouro, mas temos de ser inteligentes e valorizar o que fizemos. Em relação aos outros jogos, cada jogo é uma história diferente", finalizou.