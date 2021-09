Julio Velázquez: «Viajamos com toda a ilusão do mundo e com vontade de fazer um bom jogo»

O Marítimo viaja esta quinta-feira de manhã para Lisboa, com a ilusão de poder fazer um bom jogo em Alvalade, frente ao atual campeão nacional, o Sporting, em partida relativa à 7.ª jornada da Liga Bwin. O técnico Julio Velázquez sabe que o encontro com os leões é de dificuldade máxima, mas acredita que é possível pontuar.





"Temos um jogo de máxima dificuldade, num contexto muito difícil, ante o atual campeão e estamos confiantes, temos que fazer muitas coisas bem para conseguir pontuar. Viajamos com toda a ilusão do mundo, com a vontade de fazer um bom jogo e que isso nos permita estar em posição de pontuar que já seria positivo e se possível ganhar, o que era excecional. Sabemos que não vai ser fácil, trabalhámos bem durante a semana, os jogadores estão com muita ilusão e vontade, acho que vamos fazer um bom jogo. A partir daí há diferentes variáveis, mas ao nível organizativo e emocional, a nossa equipa está bem para este jogo", disse o espanhol de 39 anos, que revelou ainda que o médio Diogo Mendes, "afinal está à disposição e contamos com ele. Pode jogar a titular ou ficar no banco, mas está recuperado".Face ao começo da época, onde os pupilos de Rúben Amorim já averbaram dois empates, o líder dos verde-rubros não considera que o conjunto leonino esteja mais fraco: "Não acho que o Sporting esteja mais frágil. Vejo uma equipa recheada de bons jogadores, de muita qualidade, treinada por equipa técnica muito competente, sob a liderança de Rúben Amorim. É uma equipa que sem dúvida nenhuma luta pelo campeonato e que temos de ter a consciência que não é fácil competir em várias frentes. O Sporting é uma equipa muito bem trabalhada e muito bem organizada, com ideias muito claras e dinâmica de jogo muito interessante. É uma equipa com muito mérito, na relação de lançar jogadores jovens e como conseguiu consolidar esses jovens junto de outros mais experientes ao longo da época passada e já esta temporada. Estão a fazer as coisas muito bem".Velázquez considera que pontuar frente ao campeão nacional, no seu estádio, é sempre positivo. "Todas as equipas quando o árbitro apita para o começo de jogo, a vontade e a ilusão, é ganhar. A nossa é também. Primeiro temos que competir, pois vamos defrontar uma grande equipa, que ganhou o campeonato, está a disputar a Champions League, com jogadores de enormíssima qualidade. Com as nossas armas, temos de ser capazes com a nossa organização, com os níveis emocionais, temos de ser competitivos e ter a ilusão de estar na disposição de ganhar. Após o apito final do árbitro, dizer que pontuar em Alvalade é positivo, claro que é a 100 por cento. Dizer o contrário é dizer que seria maluco. Pontuar é positivo não só para nós, mas seguramente para outras 14 equipas da Liga", afirmou o líder maritimista.Abordando o tema das possíveis ausências nas duas equipas, o treinador dos madeirenses reforçou a ideia que vai contar com Diogo Mendes, sabendo que não contará com Beltrame e Joel."Vou falar com o jogador que está com vontade, embora não esteja a 100 por cento. Depois vou decidir se joga ou não de início. Se duas baixas no Sporting são importantes? O Sporting tem duas equipas. Seguramente que, as baixas que tenha, são importantes, mas se formos honestos e se analisarmos de uma forma correta, o plantel do Sporting é muito amplo. Mas nós com o nosso compromisso e união vamos tentar fazer tudo para conseguir um bom resultado", finalizou.