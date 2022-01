Léo Andrade levou 4 pontos

O defesa do Marítimo Léo Andrade foi suturado com 4 pontos no sobrolho esquerdo no jogo com o Portimonense, acabando por ser substituído na segunda parte. Seja como for, o brasileiro estará apto para o jogo com o Sp. Braga, onde também reaparecerá Matheus Costa, outro central, que cumpriu castigo.

Entretanto, Cláudio Winck completou 50 jogos oficiais pelo clube em Portimão, 45 dos quais para o campeonato, mais 4 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga.