Leo Andrade quer crescimento

Leo Andrade, defesa do Marítimo, está confiante no crescimento da equipa e acredita que é possível melhorar o 10.º lugar da última campanha. "Esperamos fazer um campeonato tranquilo. Em relação à época de 2020/21, terminamos cinco degraus à frente na tabela classificativa. Queremos manter esse crescimento esta temporada, temos potencial para tal", comentou através da sua assessoria de imprensa, mostrando também ambição individual: "Estou feliz na Madeira, onde fui sempre muito bem acolhido. Sei que um bom desempenho individual pode ajudar o coletivo. Quero dar continuidade ao desenvolvimento do meu trabalho."