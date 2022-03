Léo Andrade volta ao onze

A suspensão de Matheus Costa, que completou uma segunda sequência de cartões amarelos, abre caminho para o regresso de Léo Andrade ao onze do Marítimo. O brasileiro deve voltar a formar dupla com Zainadine no centro da defesa, diante do Tondela. Também castigado está o madeirense Pelágio. A equipa de Vasco Seabra retoma esta manhã a preparação, na Ribeira Brava, altura em que será reavaliado o italiano Beltrame. Vítor Costa, Diogo Mendes e Alipour estão aptos e Clésio já regressou da seleção moçambicana.