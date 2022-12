Léo Pereira é reforço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Léo Pereira, avançado brasileiro de 22 anos, aterra esta tarde no Funchal para assinar pelo Marítimo. O futebolista atuava no Atlético Goianiense, que desceu à Série B do Brasileirão.

De acordo com a informação divulgada pelo próprio emblema brasileiro, Léo Pereira é emprestado por um ano, com os insulares a pagarem cerca de 180 mil euros pela cedência.