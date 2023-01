Léo Pereira quer redenção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O reforço de inverno Léo Pereira pegou de estaca no onze do Marítimo e acredita que a equipa vai dar a volta ao mau resultado de Vizela. “Sabemos que o próximo adversário [Estoril] não é fácil, mas vamos trabalhar forte esta semana para oferecermos um bom resultado aos adeptos no domingo. E mostrar que somos o Marítimo”, salientou o brasileiro à Marítimo TV.

Entretanto, Makaridze já tem certificado e pode estrear-se, ao passo que Riascos continua a aguardar, num caso que deve ter intervenção da FIFA. Fábio China, adoentado, falhou o treino de ontem.

Da Colômbia surgiu o nome de mais um possível reforço do Marítimo, o avançado Henry Mosquera, do Envigado. Tem 21 anos e joga nas três posições do ataque. *