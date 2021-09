Liga confirma que Marítimo vai receber o Moreirense na Choupana

A Liga Portugal informou esta segunda-feira, em comunicado, que o Marítimo pediu a transferência do jogo da próxima jornada, contra o Moreirense, para a Choupana, a fim de dar mais tempo para consolidar a recuperação do relvado dos Barreiros.





"O Marítimo da Madeira, Futebol, SAD requereu à Liga Portugal que o jogo que disputará na condição de visitada, a contar para a 8." jornada da Liga Portugal Bwin, se realize no Estádio da Madeira, em virtude do estádio que indicou como aquele em que se disputaria os jogos na referida condição (Estádio do Marítimo) se encontra em obras, nomeadamente para a intervenção no relvado. Verificando-se a impossibilidade de utilização do recinto, nos termos do n.º 7 do artigo 29.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal, 'É admitida a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga Portugal (...) cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes (o relvado, designadamente)", pode ler-se na missiva, assinada pela diretora-executiva da Liga, Helena Pires.Face ao exposto, a Liga autorizou a realização do jogo na Choupana, sexta-feira, a partir das 19 horas.