Liga vistoria hoje o relvado dos Barreiros

Elementos da Comissão Técnica de Vistorias da Liga Portugal voltam a inspecionar hoje o relvado do Estádio do Marítimo, nos Barreiros, a fim de perceber se as melhorias permitirão aprovar o terreno para o jogo da próxima sexta-feira, frente ao Moreirense.

O Marítimo tem a convicção de que a interdição será levantada, atendendo à consistência que a relva ganhou no último mês – desde o jogo com o FC Porto; caso contrário, voltará a jogar na Choupana.

Entretanto, Julio Velázquez volta a dar treino esta manhã, em Santo António.