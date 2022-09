Limpar a cabeça é essencial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A paragem da Liga Bwin permite a João Henriques limpar a cabeça dos jogadores e focá-los nos seis jogos que faltam até ao Mundial, no Qatar, essenciais para tirar o Marítimo do fundo da tabela e deixar para trás o pior arranque de sempre: 7 derrotas consecutivas e 22 golos sofridos. A pausa serve ainda para melhorar os índices físicos, que para o técnico estão aquém daquilo que pretende para o seu modelo, e recuperar alguns dos lesionados, nomeadamente Trmal, Matheus Costa, Geny Catamo, Pablo Moreno e Percy Liza, que estão numa fase mais adiantada. É possível que a equipa realize, neste período, um jogo-treino com a formação de sub-23.

Entretanto, o Marítimo assinala hoje o seu 112.º aniversário, com um programa comemorativo entre o campo Almirante Reis e o complexo do clube.