Lucho Vega vai ser reforço do Marítimo

Ainda não é oficial, mas é certo que o argentino Lucho Vega vai ser jogador do Marítimo, confirmoujunto do emblema madeirense.O entendimento entre as duas SAD é total e o médio-ofensivo de 22 anos, formado no River Plate e uma das figuras do Estoril campeão nacional de sub-23, deverá assinar por três épocas.Este é o segundo reforço da equipa de Vasco Seabra, que já garantira o médio Rafael Brito, vindo do Benfica B.