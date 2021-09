Luís Olim será vice-presidente de Rui Fontes para o futebol no Marítimo

O antigo jogador Luís Olim, atual adjunto de João Luís Martins nos lituanos do FK Panevezys, será o vice-presidente para o futebol de Rui Fontes, caso seja eleito presidente nas eleições marcadas para dia 22 de outubro. Esta foi uma das novidades da apresentação da candidatura do antigo líder (entre 1988 e 1997), que vai concorrer contra o atual presidente, Carlos Pereira e tem como presidente da Assembleia Geral o médico José Augusto Araújo.





"Quero um Marítimo competitivo, aquele que os adversários respeitavam dentro e fora de campo", assinalou Fontes, que contou com o apoio de mais de uma centena de adeptos, na qual contavam-se os grupos organizados de adeptos do clube, na apresentação pública no histórico Campo Almirante Reis.Rui Fontes pediu ainda "lisura, elevação e respeito por todos" no ato eleitoral e, aos jornalistas, garantiu depois que haverá novidades nos próximos dias sobre o futebol profissional. "A SAD do Marítimo vai ser diferente das que normalmente temos em Portugal. Uma SAD à moda europeia, com gente competente. Hoje o futebol é um negócio e, para o dirigir, tem de ser com profissionais altamente preparados, acompanhando o que se passa a nível europeu. Não podemos ter a gestão de um homem só", criticou.