Mais opções na 2ª mão

José Gomes volta ao banco do Marítimo no jogo da 2ª mão do playoff com o E. Amadora após cumprir um jogo de suspensão. O técnico também já pode convocar René Santos e Fábio China, que estavam castigados, igualmente na sequência do jogo da última jornada da 1ª Liga com o Estoril. Em dúvida estão Beltrame e Pablo Moreno, entregues ao departamento médico.

No rescaldo do jogo da Reboleira ficam as críticas de vários adeptos, nas redes sociais, sobre os insultos que parte dos apoiantes do Estrela terão dirigido aos madeirenses, o que foi desmentido por Paulo Lopo, presidente da SAD amadorense. “Os nossos adeptos não insultaram os do Marítimo, pelo contrário, orgulhei-me de ver um são convívio entre todos”, escreveu.