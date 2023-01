Makaridze deixa garantia: «Todos juntos vamos salvar o Marítimo»

Chegou à Madeira e passou nos exames médicos. O guarda-redes Giorgi Makaridze, de 32 anos, oriundo do Ponferradina, clube que milita na segunda divisão espanhola, já está às ordens de José Gomes, realizando o primeiro treino amanhã, no complexo maritimista, em Santo António. O novo recruta vinculou-se aos verde-rubros até 2024 e está contente com a opção tomada: "Estou muito feliz pois cheguei a um grande clube que já conhecia. Queria sempre assinar contrato com o Marítimo. Tinha esperança que tal viesse a acontecer. Agora estou aqui e muito feliz e vou fazer tudo para dar alegrias ao clube".Importante na sua vinda para a Madeira, foi o reencontro com o técnico maritimista. "Sinto-me bem com o José Gomes. Já trabalhei com ele em três clubes: Rio Ave, Almería e Ponferradina. Conheço muito bem o treinador e ele também me conhece muito bem. Vou fazer de tudo para ajudar", disse à Marítimo TV.Makaridze mostrou-se esperançado na obtenção da permanência na Primeira Liga. "Estou aqui para ajudar. Vou dar o máximo na minha parte e tentar ajudar o clube que não merece estar onde está agora. Acho que todos juntos vamos conseguir obter bons resultados e fazer um bom campeonato e salvar o Marítimo".