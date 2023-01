Makaridze oficializado no Marítimo

O Marítimo oficializou esta quarta-feira, tal comojá tinha avançado, a contratação do guarda-redes Giorgi Makaridze, de 32 anos, oriundo do Ponferradina, clube que milita na segunda divisão espanhola. O novo recruta de José Gomes que trabalhou com este guarda-redes no arranque da presente época, vinculou-se aos verde-rubros até 2024.Makaridze vai trabalhar sob as ordens do treinador maritimista pela quarta vez, pois antes o internacional da Geórgia, esteve com este técnico no Rio Ave em 2018/19 e no Almeria em 2020/21. Para além destes emblemas, vestiu ainda as cores do Dínamo de Tbilisi, Le Mans. DOXA, Feirense, Moreirense e V. Setúbal.