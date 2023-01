Makaridze reforça Marítimo e está de regresso a Portugal

Giorgi Makaridze é o sétimo reforço do Marítimo deste mercado de inverno, segundoapurou. O guarda-redes georgiano, de 32 anos, acaba de rescindir com a Ponferradina e vai reencontrar o treinador José Gomes, com quem trabalhou em Espanha, nos madeirenses.É o regresso a Portugal de Makaridze, que junta-se a Marcelo Carné e Miguel Silva no lote de opções para a baliza.