Marcelo Carné oficializado como reforço do Marítimo

O Marítimo oficializou esta sexta-feira o novo guarda-redes, o brasileiro Marcelo Carné, de 32 anos, depois de concluídos os exames médicos.Formado no Flamengo e titular na seleção brasileira que participou no Mundial de sub-17, em 2007, Carné destacou-se no Juventude de Caxias e vinha a atuar ultimamente no CSA de Alagoas."Quero marcar o meu nome na grandiosa história do Marítimo", disse Marcelo Carné, nas suas primeiras declarações enquanto jogador do clube.