Marítimo 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Marítimo é um dos históricos do futebol português e o clube da Madeira com mais participações no principal escalão do futebol nacional. Os maritimistas avançam para a sua 43ª participação na Liga BWIN e para isso decidiram manter Julio Velázquez no comando técnico.Para a nova temporada, o Marítimo reforçou-se com 13 caras novas - Miguel Silva (ex-APOEL), Matheus Costa (ex-Vizela), André Vidigal (ex-Fortuna Sittard), Henrique (ex-CSKA Sofia), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Marcos Silva (ex-Águeda), Iván Rossi (ex-Sambenedettese), Diogo Mendes (ex-Benfica), Vitor Costa (ex-CSA), Bruno Xadas (ex-Sp. Braga), Jorge Sáenz (ex-Valencia), Miguel Luís (ex-V.Guimarães) e Vitor Eudes (ex-Cruzeiro).