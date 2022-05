Marítimo abre as portas para adeptos acompanharem obras no estádio

O Marítimo anunciou que vai abrir as portas do seu estádio para que os seus adeptos possam acompanhar o desenvolvimento das obras de substituição do relvado.

"O Club Sport Marítimo tem o prazer de anunciar o livre acesso, amanhã [sábado], 28 de maio, para os Maritimistas que quiserem ver, 'in loco', os trabalhos em curso no nosso estádio", pode ler-se no comunicado publicado pelos 'verde rubros' na sua página oficial.

A obra, que consiste na retirada de 30 centímetros de profundidade, colocação de uma nova drenagem e equipamento de rega "mais moderno, que funcionará automaticamente com recurso a uma programação que permitirá apenas regar as zonas necessárias", de acordo com o presidente do clube, arrancou em 16 de maio, dois dias após a receção ao Portimonense (derrota por 0-1), para a última jornada da I Liga.

O emblema insular teve o seu estádio interditado devido às condições do relvado (instalado no início da época 2016/17) ao fim de duas jornadas disputadas, tendo recebido duas avaliações negativas, nomeadamente de 2,06 - numa escala de zero a cinco -, diante do Sporting de Braga (0-2), na ronda inaugural, e de 1,67, na terceira jornada, frente ao FC Porto (1-1).

A solução encontrada ainda sob a presidência de Carlos Pereira foi realizar os jogos no Estádio da Madeira, reduto do Nacional. Foram disputadas três partidas na casa do conterrâneo, diante do Arouca (2-2), Moreirense (0-0) e Gil Vicente (1-2).

Os adeptos maritimistas poderão deslocar-se ao recinto desportivo, entre as 14:00 e as 18:00, junto à porta dois, para acompanhar o ponto de situação da substituição do 'tapete verde', que deverá estar terminado antes do arranque da época 2022/23.