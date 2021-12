Marítimo ambicioso quer vencer Santa Clara e fazer sete pontos em três jogos

Se vencer hoje o Santa Clara, o Marítimo cumpre a meta fixada internamente de fazer pelo menos sete pontos em três jornadas e sair do fundo da tabela. Após a vitória sobre o Paços e o empate no Bessa, a equipa de Vasco Seabra mantém a ambição e as expetativas elevadas, num jogo que terá cariz solidário (bilhetes trocados por alimentos). Do lado do Santa Clara, a vitória sobre o Arouca aumentou a confiança. "Preparámos esta semana um pouco mais felizes porque viemos de um triunfo e isso dá confiança e motivação, o que ajuda ao clima durante a semana", frisou Nuno Campos.