Marítimo anuncia fim do empréstimo de Ricardinho

O Marítimo anunciou hoje a "cessação do empréstimo" do avançado Ricardinho, proveniente dos brasileiros do Grêmio, que deveria durar até ao final da presente temporada da Liga Bwin.

"A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que chegou hoje a acordo para a cessação do empréstimo do jogador Ricardo Viana Filho, inicialmente previsto até ao final da época 2021-2022", pode ler-se no comunicado publicado pelos madeirenses no seu sítio oficial.

O ponta de lança, que representou os 'leões do Almirante Reis' nos últimos sete meses, alinhou em 12 partidas oficiais, tendo apontado um golo.

Desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico dos insulares, na 12.ª jornada da Liga BWIN, o atleta apenas disputou quatro partidas, todas como suplente utilizado.

O atleta, de 20 anos, recorreu às suas redes sociais para anunciar a sua saída do clube 'verde rubro', regressando ao Grémio, emblema com o qual tem contrato válido até 2024.

"Nestes sete meses em que estive aqui, aprendi muito e volto à minha casa de cabeça erguida, tendo a certeza de que sou um profissional e um homem melhor", destacou Ricardinho.