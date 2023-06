Marítimo anuncia "lotação esgotada" para a receção ao Estrela da Amadora

O Marítimo anunciou esta quarta-feira que já não há bilhetes para assistir à segunda mão do playoff de manutenção ou subida da Liga Bwin, a poucos dias de receber o Estrela da Amadora, da Liga Sabseg.

"Já não há bilhetes para o desafio entre o Leão do Almirante e os tricolores, agendado para o próximo domingo, às 20:15, no Caldeirão, em partida a contar para a segunda mão do play-off da 1.ª Liga portuguesa de futebol", pode ler-se na nota publicada pelos verde rubros no seu sítio oficial, dando conta que o Estádio do Marítimo, com 10.600 assentos, terá lotação esgotada.

Segundo o emblema madeirense "à semelhança da ação solidária realizada no jogo da primeira mão [toda a receita de bilheteira foi doada a uma jovem, de 13 anos, que ficou tetraplégica], foi acordado que a receita deste desafio irá reverter para uma ação da Fundação Marítimo Centenário, junto do serviço de pediatria do Hospital Nélio Mendonça", do Funchal, tendo os sócios e demais adeptos adquirido o ingresso por um euro.

O Marítimo, que se fez acompanhar de cerca de 900 adeptos na deslocação à Reboleira, acabou consentindo uma derrota na primeira mão, valendo aos insulares o golo de Cláudio Winck, aos 87', que mais uma vez saltou do banco para decidir o futuro do Marítimo, reduzindo para 2-1, deixando em aberto a segunda mão do playoff.

Os madeirenses informaram ainda que os adeptos "que não conseguiram bilhete podem assistir à partida, em direto, num ecrã na Fan Zone", junto ao estádio.

O Marítimo recebe às 20:15 de domingo o Estrela da Amadora para a segunda mão do playoff, num encontro com arbitragem João Pinheiro, da associação de Braga.