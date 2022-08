Marítimo anuncia reforço... antes do tempo

O futebolista Joel Sonora ainda não assinou contrato com o Marítimo, como foi anunciado esta sexta-feira no site oficial do clube da Liga Bwin, informou à agência Lusa fonte dos insulares, que admitiu o lapso "por erro de agendamento".

O comunicado, em que era anunciada a contratação do médio norte-americano, esteve publicado no site oficial do emblema insular durante quase uma hora devido a "um erro no agendamento" da divulgação, já que as negociações com o atleta "estão presas por meros detalhes", segundo referiu fonte do departamento de comunicação dos madeirenses.

Joel Sonora poderá ser o oitavo reforço apresentado pela formação madeirense da Liga Bwin para a temporada 2022/23.

O atleta de 25 anos representava o Vélez Sarsfield, onde disputou no presente ano 27 partidas e apontou um golo, depois de ter passado por Banfield, Talleres e Arsenal de Sarandí e de ter feito formação no Boca Juniors, tudo emblemas que militam no primeiro escalão argentino.

Joel Sonora nasceu nos Estados Unidos, em 1996, altura em que o seu pai, Diego Sonora, antigo colega de Diego Armando Maradona no Boca Juniors, representava o Dallas Burn.

A concretizar-se, será a segunda experiência do médio no futebol europeu, após ter passado pelos alemães do Estugarda, no qual atuou pela equipa B de 2015 a 2017.