Marítimo apresenta queixa na FPF contra adeptos do E. Amadora

A Marítimo SAD decidiu apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da FPF, na sequência de insultos que alega terem sido dirigidos aos seus adeptos na Reboleira por alguns adeptos do E. Amadora, no jogo da 1.ª mão do playoff de permanência.Eis o comunicado assinado pelo presidente Rui Fontes:"Na sequência dos incidentes ocorridos, no passado domingo, no Estádio José Gomes, a Administração da Marítimo SAD decidiu apresentar participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Desta forma, a conduta adotada por alguns sócios e/ou simpatizantes do CF Estrela da Amadora poderá ser investigada e, sendo o caso, punida na sede própria e com a serenidade e objetividade que se impõem. Neste particular, cumpre referir que a Administração da Marítimo SAD não só não confunde as instituições com as (ou algumas) pessoas ligadas às mesmas, como nunca contribuirá para inflamar o ambiente de qualquer jogo ou competição. No entanto, e para além de ter consciência que ‘quem não se sente não é filho de boa gente’, entende que não pode compatuar com condutas antidesportivas e socialmente incorretas, e que em nada contribuem para a valorização do futebol profissional e do desporto. No mais, apelamos aos Maritimistas para que se foquem naquilo que, neste momento, é verdadeiramente essencial. Nomeadamente, em encher, mais uma vez, o Caldeirão e apoiar, de forma efusiva e incondicional, a nossa equipa! Tudo sempre com o desportivismo, a boa educação e a arte de bem receber que são apanágio dos Madeirenses", pode ler-se.(notícia corrigida às 13H34: queixa apresentada à FPF e não à Liga)