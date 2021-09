Marítimo-Arouca na Choupana

O Marítimo-Arouca da próxima jornada vai mesmo realizar-se no Estádio da Madeira, na Choupana. O pedido foi feito esta segunda-feira pelos maritimistas e recebeu resposta positiva dos alvi-negros.





Elementos da Comissão Técnica de Vistorias da Liga estiveram esta segunda-feira, de manhã, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, mas a reduzida lotação do recinto (2.600 espectadores) revelou-se um obstáculo intransponível, já que a Liga pedia pelo menos 4.000 lugares.O Estádio da Madeira tem capacidade para cerca de 5.000 espetadores e reúne todos os requisitos da Liga. Recorde-se que o Marítimo já ali jogou em 2010, para a Liga Europa, quando os Barreiros estavam em obras.Esta decisão permite ao Marítimo mais tempo para recuperar o relvado dos Barreiros, já que só volta a jogar em casa a 3 de outubro.Entretanto, o Nacional justificou a decisão de ceder o Estádio da Madeira, na Choupana, para o Marítimo jogar com o Arouca: "Para nós o interesse coletivo está acima de qualquer rivalidade clubística. Portanto, atendendo às circunstâncias, disponibilidade total para cedermos o nosso estádio".