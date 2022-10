Marítimo condenado a pagar 120 mil euros a Sassá

O Marítimo foi condenado pela FIFA a pagar 120 mil euros a Sassá, mais juros, por ordenados em atraso e uma verba por quebra de contrato.O caso transita do tempo de Carlos Pereira, quando os madeirenses alegaram justa causa para o dispensar, considerando que o avançado não se tinha apresentado de novo no clube, após ser operado no Brasil a um joelho.Sassá contestou e deu entrada com esta queixa na FIFA, que tomou agora a decisão. Mas o Marítimo ainda pode recorrer.Sassá é hoje um jogador livre, depois de ter concluído o contrato com o Cruzeiro. A sua passagem pelo Marítimo, cedido pelo emblema de Belo Horizonte, foi curta e resumiu-se a 7 jogos (total de 120 minutos) e 0 golos.