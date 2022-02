Marítimo cumpre sonho de árbitro da final da CAN

O Marítimo vai cumprir o sonho de Vítor Gomes, árbitro sul-africano nascido em Joanesburgo mas filho de pais madeirenses, que apitou a última final da CAN entre Senegal e Egito e manifestou o desejo de apitar um jogo na Madeira antes de encerrar a carreira. O presidente Rui Fontes lançou-lhe o convite para dirigir em breve um jogo particular, o que foi de pronto aceite."O Club Sport Marítimo, enquanto Maior das Ilhas e um dos Maiores de Portugal, de imediato encetou contacto com este filho de nossos conterrâneos, orgulho da nossa diáspora. Vítor Gomes, muito honrado e feliz com o convite do presidente Rui Fontes, aceitou de imediato. Resta, agora, a aprovação da federação sul-africana. Depois, e uma vez cumpridas todas as formalidades, serão aprimorados os detalhes. A agenda de Vítor Gomes – a caminho do Mundial do Catar 2022 – e do próprio Club Sport Marítimo vão influenciar a data do jogo, pelo que o Marítimo terá o prazer de divulgar novos pormenores assim que possível", pode ler-se em comunicado enviado pelo emblema madeirense.