Marítimo dá os parabéns a Henrique Araújo e Ricardo Nóbrega pela conquista da Youth League

O Marítimo deu os parabéns aos madeirenses Henrique Araújo e Ricardo Nóbrega Marques, pela conquista do título europeu da UEFA Youth League, diante do RB Salzburgo. Dois jogadores com formação nos maritimistas, que exaltaram por isso o 'ADN verde-rubro'."O Club Sport Marítimo endereça os parabéns a Henrique Araújo e a Ricardo Nóbrega, atletas da nossa formação que contribuíram, ontem, para a conquista da Youth League ao serviço do SL Benfica. O brilho de ambos os madeirenses tem ADN verde-rubro", pode ler-se na mensagem publicada no site oficial do clube, onde se dá especial ênfase a Henrique Araújo, que surge numa foto enquanto estrela do torneio 'Marítimo Centenário'."Autor de um hat-trick na final da Youth League, Henrique Araújo apadrinhou a 8.ª edição do Torneio Marítimo Centenário, evento disputado há duas semanas. Na formação do Marítimo, uma das grandes promessas do futebol português disputou 180 jogos. A 29 de Outubro de 2011, o avançado estreou-se como atleta federado do Leão insular, num jogo que deverá ter lugar especial nas recordações do jovem madeirense. Frente ao Caniçal, Henrique Araújo desde logo exibiu raros dotes de goleador, ao apontar três golos. A propensão para o golo do jovem nascido no Funchal continuou a fazer muitas vítimas. No torneio 'Trapalhanças', a 9 de Junho de 2012, Henrique Araújo marcou 15 golos em 4 jogos. O inegável talento do jovem formado no Maior das Ilhas não passou despercebido a outros clubes. Na época 2018/2019, o jovem foi transferido para o Sport Lisboa e Benfica. Já nesta temporada, Henrique Araújo estreou-se pela principal equipa do clube lisboeta e já registou o seu nome na lista de goleadores que atuam na 1.ª Liga", escreveu ainda o Marítimo.