Marítimo e Casa Pia empatam em Lousada

Marítimo e Casa Pia empataram este sábado a zero em Lousada, em mais um teste de pré-temporada. No caso dos madeirenses, que se encontram a estagiar naquela localidade nortenha, foi o segundo jogo-treino depois do empate com o Penafiel.Vasco Seabra alinhou de início com este onze: Miguel Silva, Cláudio Winck, Matheus Costa, Moisés Mosquera, Léo Andrade, Rafael Brito, Lucho Vega, Edgar Costa, Miguel Sousa, André Vidigal e Bernardo Gomes.Jogaram ainda: Pelágio, Carlos Parente, André Teles, Zainadine, Vitor Costa, Xadas, Beltrame, Francisco Gomes, João Afonso e Clesio.