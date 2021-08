Velázquez "otimista" para o arranque

O arranque do campeonato reservou ao Marítimo a sempre difícil receção ao Sp. Braga. O técnico Julio Velázquez está otimista e espera entrar com o pé direito, pese embora reconhecer a qualidade do adversário.





"O Sp. Braga tem uma grande equipa e a cada ano vai ficando mais perto dos 3 grandes. Acaba de jogar a Supertaça e obviamente tem um potencial importante, que prioriza a posse de bola, com jogadores de qualidade e uma dinâmica ofensiva muito interessante. É uma equipa bem trabalhada pelo seu treinador e mantém a base da época passada. Mas encaramos o jogo com ilusão e ambição, bem como com otimismo", assinalou Velázquez, notando: "É o primeiro jogo e ainda faltam muitas coisas para construirmos. Temos de trabalhar para continuar a evoluir", salientou o treinador espanhol.Baixas para este jogo são as dos médios Stefano Beltrame e Pedro Pelágio, este lesionado nos últimos dias.