Marítimo goleia Varzim no terceiro teste da pré-temporada

O Marítimo venceu esta quinta-feira o Varzim, da 2.ª Liga, por 4-0, no terceiro teste da pré-temporada, que tem corrido de feição à equipa madeirense, que se encontra em estágio em Lousada.

Os golos da partida, que teve lugar no Estádio Municipal de Lousada, ficaram reservados para a segunda parte, ficando a cargo de Alipour, Rúben Macedo, China e Milson.

A veia goleadora esteve no banco durante a primeira parte, com Júlio Velázquez a apostar no guarda-redes Miguel Silva, Cláudio Winck, Zainadine, Leo Andrade, Vítor Costa, Diogo Mendes, Pelágio, Edgar Costa, Henrique, André Vidigal e Joel, para iniciar o encontro particular.

O técnico espanhol alterou toda a equipa na etapa complementar, com Pedro Teixeira a assumir a baliza, seguindo-se Tim Sonderstrom, Moisés Mosquera, Matheus Costa, China, Filipe Cardoso, Bruno Xadas, Beltrame, Milson, Rúben Macedo e Alipour.

Após a vitória diante da equipa B maritimista, por 2-1, ainda na Madeira, os leões do Almirante Reis continuaram de pé quente no estágio no norte do país, tendo vencido o Braga B, por 2-1, e esta quinta-feirao Varzim (4-0).

O Marítimo tem ainda mais dois testes a realizar em Lousada, o próximo é já no domingo contra o Vizela, às 17h30, seguindo-se o Paços de Ferreira, em 20 de julho, às 10h30, no último dia de estágio dos verde rubros.

O primeiro jogo oficial dos insulares para a temporada 2021/22 está marcado para 25 de julho, na receção ao Boavista, em partida a contar para a Taça da Liga.

Para o campeonato, o arranque acontece novamente em casa, diante do Sporting de Braga, em 08 de agosto.