Marítimo lamenta morte de Luís Calisto

Para sempre recordado! Para sempre um de nós! ??



Até sempre, Luís Calisto. Obrigado! pic.twitter.com/Jnzcnv9C00 — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) December 20, 2021

O Marítimo lamentou esta segunda-feira o falecimento de Luís Calisto, antigo jogador e jornalista, que foi vítima de doença prolongada. O clube está de luto pelo desaparecimento de "uma figura ímpar do maior das ilhas e do jornalismo madeirense", conforme realça em comunicado."Calisto nasceu a 19 de Janeiro de 1950, na freguesia de Gaula, e estreou-se pelo clube de coração a 15 de Fevereiro de 1964 na categoria de principiantes. Pontificou nos vários escalões de formação maritimistas, ao lado de grandes jogadores da história verde-rubra, fazendo, inclusivamente, parte do conjunto que levou o Marítimo aos nacionais de futebol em virtude da subida ao principal escalão do futebol português a 15 de Maio de 1977. Era um amante do Marítimo, clube pelo qual disputou 504 jogos, do jornalismo e da história verde-rubra, departamento com o qual colaborou sempre que necessário, tendo, mais recentemente, escrito a obra 'Marítimo, a antiguidade é um posto', lançado em 2020", pode ler-se.Luís Calisto foi ainda diretor do Diário de Notícias da Madeira, Notícias da Madeira e da RTP-Madeira. Enquanto jogador, além do Marítimo, representou ainda o União da Madeira e o Porto-santense.O funeral realiza-se terça-feira (16 horas), no Cemitério de São Martinho.