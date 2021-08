Marítimo mostra outros relvados em mau estado: «Um peso, duas medidas»

Carlos Pereira já tinha dito que em Portugal há mais relvados em maus estado, além do dos Barreiros, e nas redes sociais o Marítimo partilhou fotos de outros tapetes verdes que deixam muito a desejar.





Os relvados em Portugal.



“Um peso, duas medidas” pic.twitter.com/G901OQGhXC — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) August 23, 2021

O relvado do campo dos insulares foi criticado por Sérgio Conceição, depois do jogo em que o FC Porto empatou com o Marítimo, e o presidente do Marítimopor parte do treinador dos dragões.Seja como for, o estádio do Marítimo foi interditado pela Liga,