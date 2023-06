Marítimo multado em mais de 3 mil euros por invasão de campo na receção ao Benfica

O Marítimo foi esta quint-feira multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol em 3.002 euros, na sequência de processo discplinar que tinha sido instaurado após a receção ao Benfica (0-3), a 12 de março, na 24.ª jornada da Liga Bwin.





Em causa o facto de duas crianças terem saltado o muro que separava as bancadas do relvado, dirigindo-se depois aos jogadores benfiquistas. Uma delas conseguiu mesmo abordar David Neres e, de joelhos no chão, fazendo uma espécie de vénia, pediu a camisola ao avançado brasileiro, que acedeu ao pedido.No comunicado do CD, nota ainda para o diretor de campo do Marítimo nesse encontro, José Luís Pestana Rodrigues Mano, que também terá de pagar uma coima de 357 euros.

Recorde-se que, dois dias após a partida, os pais das crianças foram identificados pela PSP.