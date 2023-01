Marítimo não vai ter Zainadine na receção ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa-central Zainadine é baixa certa para o encontro da 15.ª jornada da Liga Bwin diante do Sporting devido a uma lesão muscular, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte do clube insular.



O patrão da defesa maritimista contraiu no último treino de 2022 uma lesão muscular que obriga a uma paragem de cerca de um mês, segundo a mesma fonte, tornando-se numa baixa de peso para o conjunto que ocupa a penúltima posição da Liga Bwin.

Esta é a segunda vez que Zainadine contrai uma lesão esta temporada, tendo na primeira situação saído tocado na derrota caseira diante do Portimonense (1-0) para a quarta jornada do campeonato.

O regresso aos relvados aconteceu no final de outubro, dois meses depois, tendo o internacional moçambicano falhado seis partidas, uma delas diante do Mafra para a Taça de Portugal, que ditou a eliminação dos madeirenses da competição.

O Marítimo, penúltimo classificado, com sete pontos, recebe no domingo, às 18:00, o Sporting, que se encontra na quarta posição, com 28, para a 15.ª jornada da Liga de futebol.