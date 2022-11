Marítimo oficializa contratação de Paulinho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogador português, de 31 anos, era um jogador livre depois de findar contrato com o Moreirense em julho último.

Paulinho formou-se no FC Porto e no país-natal atuou ainda em Leixões, União da Madeira, Chaves, Sp. Braga e Gil Vicente. O AEK, na Grécia, foi a única experiência no estrangeiro na carreira de futebolista.

O Marítimo oficializou esta sexta-feira a contratação de Paulinho, tal comonoticiou. O lateral-direito assina um contrato válido até 2024.