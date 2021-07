Marítimo oficializa Jorge Sáenz

O defesa Jorge Sáenz já é oficialmente reforço do Marítimo, a título de empréstimo cedido pelo Valencia, avançou esta quarta-feira o clube da Liga Bwin no seu site oficial na internet.

"O defesa junta-se ao plantel maritimista para ser mais uma opção válida com o objetivo de ajudar os verde rubros na época 2021/22", pode ler-se no comunicado publicado pelo Marítimo.

Jorge Sáenz, de 24 anos, fez toda a formação no Tenerife, da 2.ª Divisão espanhola, tendo ingressado no Valencia na época 2018/19 e assinado contrato válido até 2024.

Sem nenhuma partida a registar ao serviço do clube che, foi cedido a título de empréstimo ao Celta de Vigo na temporada 2019/2020, tendo realizado nove partidas no clube da Liga espanhola, sete para o campeonato e duas para a Taça do Rei.

O defesa central é a 13.ª contratação do Marítimo neste arranque de temporada, juntando-se aos guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL, Chip) e Vítor Eudes (ex-Cruzeiro/Bra), aos defesas Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo/Bra) e Vítor Costa (ex-CSA/Bra), aos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sporting de Braga) e Iván Rossi (ex-Sambenedettese/Ita) e aos avançados Henrique (ex-CSKA Sófia/Bul) e André Vidigal (ex-Estoril Praia).

Os leões do Almirante Reis ainda não têm o plantel fechado, segundo o presidente maritimista.

"Outros deverão chegar durante a semana", sublinhou esta quarta-feira Carlos Pereira, que, de imediato, descartou nomes como Tomás Podstawski, que já representou FC Porto B e Vitória de Setúbal, e Clésio Baúque, moçambicano que representou a equipa B do Benfica na época 2014/15, tendo disputado uma partida pelo plantel principal dos 'encarnados' na temporada seguinte.

O conjunto insular recebe o Sporting de Braga, em 7 de agosto, às 20:30, para a primeira jornada da 1.ª Liga.