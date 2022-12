O Marítimo oficializou este domingo a rescisão com Joel Sonora, médio norte-americano de ascendência argentina.já tinha dado conta dessa notícia na sua edição impressa. Sonora é um dos oito jogadores dispensados pelos verde-rubros, a par de Matous Trmal, Léo Andrade, Gonçalo Cardoso, Lucho Vega, Miguel Sousa, Clésio e Zarzana."A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – anuncia a rescisão amigável com Joel Sonora. O Marítimo deseja a Sonora as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado dos madeirenses.