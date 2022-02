Marítimo pede para que não haja adereços do Sporting na zona dos adeptos da casa

O Marítimo divulgou esta terça-feira o preço dos bilhetes para o jogo de sábado com o Sporting, nos Barreiros, a partir das 18 horas. Os ingressos variam entre os 30 euros para as bancadas norte e sul e os 60 euros para as bancadas nascente e poente. Os sócios do clube têm entrada livre, como é norma, desde que tenham as quotas em dia.

O emblema madeirense pede ainda que na zona destinada aos adeptos do clube não haja adereços de apoio ao adversário. "O Marítimo arroga-se o direito de intervir, por imperativos de segurança e de paz, caso adereços alusivos ao adversário surjam nas áreas reservadas aos nossos apoiantes. O respeito pela diferença distingue-nos. O respeito pelos Maritimistas também. Por isso, o Estádio do Marítimo contempla um espaço para quem quiser, com toda a legitimidade, apoiar a equipa adversária", pode ler-se no comunicado.

O acesso ao estádio decorrerá ao abrigo das normas em vigor na Madeira, ou seja permitindo a entrada a quem tiver o processo de vacinação iniciado (pelo menos uma dose) contra a Covid-19 ou a quem apresentar o Certificado de Recuperação. Quem não tiver a vacinação iniciada, terá de apresentar teste antigénio com resultado negativo e a validade de uma semana.