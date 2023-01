Marítimo repudia cânticos das claques do Sporting

O Marítimo lamentou em comunicado os cânticos das claques do Sporting no jogo do último domingo, nos Barreiros, nomeadamente ao desejarem a descida dos madeirenses à 2.ª Liga.

"Respeitamos os adversários, na nossa casa ou na casa alheia. Não somos infalíveis, não somos perfeitos e sabemos que a emoção pode toldar a razão. Uma falha aqui e ali, quem nunca? Mas larguíssimos minutos a ouvir, na nossa casa, ultrajes ao Marítimo e à Madeira? Basta. O Club Sport Marítimo lamenta e repudia o que, no Domingo, foi bem audível. O País ouviu-vos durante grande parte do jogo. Parabéns pela vitória na pequenez. Jogaram sozinhos. O Marítimo dá sempre falta de comparência nesse jogo", pode ler-se no comunicado, onde se ressalva: "O País ouviu-nos após o duelo. O Leão do Almirante Reis rugiu muito alto e muito acima de toda a abjeção e incitamento ao ódio. O Club Sport Marítimo não confunde instituições com adeptos que não as honram".