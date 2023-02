Marítimo retido no aeroporto devido a cancelamento do voo

O vento forte que se faz sentir no Aeroporto Cristiano Ronaldo tem gerado constrangimentos na operação aérea, como sucedeu com o avião que deveria transportar esta manhã a equipa do Marítimo para o continente, onde sábado defronta o Portimonense.Os madeirenses encontram-se por isso retidos no aeroporto à espera de uma solução para realizarem a viagem para Lisboa, de onde seguirão depois para o Algarve.