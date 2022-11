Marítimo soma novo triunfo, agora diante da equipa B

O Marítimo venceu esta quarta-feira o segundo jogo de treino realizado desde a interrupção da Liga Bwin para dar lugar ao Mundial'22, batendo a equipa B por 2-0, com golos de Joel Sonora e Cláudio Winck.

Os verde rubros voltaram a vencer no segundo ensaio diante das equipas de formação, após ter batido no sábado a formação que disputa a Liga Revelação, por 2-1.

Há semelhança do encontro frente aos sub-23, os golos do jogo diante do conjunto que milita no Campeonato de Portugal ficaram reservados para o segundo tempo, com Joel Sonora a abrir a contagem ao minuto 56, e o lateral Cláudio Winck, aos 75, a dilatar a vantagem, fixando em 2-0 o resultado final da partida disputada esta manhã no complexo desportivo do clube, em Santo António.

O treinador João Henriques apostou de início no recuperado Miguel Silva na baliza, Paulinho, Matheus Costa, Leo Andrade, Fábio China, João Afonso, Miguel Sousa, Bruno Xadas, André Vidigal, Clésio Baúque e Joel Tagueu.

Tendo colocado ainda em jogo o guardião Pedro Teixeira, apto após uma lesão prolongada, Cláudio Winck, Zainadine, Gonçalo Cardoso, Vítor Costa, Rafael Brito, Lucho Vega, Joel Sonora, Percy Liza [o avançado peruano já se juntou à equipa após representar a respetiva seleção], Pablo Moreno e Chucho Ramírez.

Fora das opções do técnico natural de Tomar estão Stefano Beltrame, Geny Catamo e Diogo Mendes, entregues ao departamento clínico do clube e, ainda, o guarda-redes checo Matous Trmal que se encontra ao serviço da seleção.

Na condição de anfitrião o Marítimo regressa à competição a 1 de dezembro, às 17:00, diante do Rio Ave, para a fase de grupos da Taça da Liga.