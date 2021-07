Marítimo tem treino marcado para dia 30 de junho

O técnico Julio Velázquez vai orientar o primeiro treino do Marítimo no próximo dia 30, após os exames médicos e testes físicos, que irão decorrer nos dias 28 e 29. Quanto ao plantel, o mesmo conta já com três caras novas – Matheus Costa (ex-Vizela), André Vidigal (ex-Estoril) e Henrique (ex-CSKA) –, mas ainda irá receber mais reforços.

Em termos de saídas, Correa, René Santos, Karo, Jean Cléber, Rodrigo Pinho, Tamuso e Sassá são cartas fora do baralho, enquanto Lucas Áfrico e Bambock estão na calha para sair. Amir e Rafik Guitane ainda podem continuar.