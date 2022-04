Marítimo vai fazer obras nos Barreiros

O Marítimo vai aproveitar o próximo defeso para mudar parte da face do seu estádio, nos Barreiros. Além da anunciada substituíção do relvado, que deverá arrancar logo a seguir ao fim da Liga Bwin, a 15 de maio, estão projetadas mudanças estruturais.

Segundo o presidente Rui Fontes, a ideia é arrancar com estas obras em simultâneo com a colocação do novo tapete verde, para que tudo esteja pronto no arranque da nova temporada. “Vamos ver se neste período de 3 meses sem campeonato é possível fazermos todas as alterações no Estádio do Marítimo. A primeira que tem de ser feita é a mudança do relvado. Depois, muito do que estava no projecto inicial foi alterado, nomeadamente a tribuna presidencial, que não tem a melhor localização. Por isso, vai passar para um andar abaixo, para o sítio certo, e em cima vamos colocar tudo o que seja direção do clube, serviços de apoio, futebol e marketing”, revelou o dirigente, assinalando: “A comunicação social também vai ser retirada de onde está, pois apanha chuva e não tem condições nenhumas para trabalhar – o que possibilita também criar mais espaço para sócios naquela zona – e passa para cima, onde está de momento a tribuna presidencial, com outras condições de trabalho”.





Vai ainda ser criado um ginásio no último andar da bancada central, espaço que continuava em bruto desde a (re)inauguração dos Barreiros, em 2016. “Um grupo alemão está a trabalhar connosco no sentido de criar um ginásio grande, moderno e inovador. Será uma referência na Madeira”, disse.

O dirigente lamentou ainda os constrangimentos no acesso ao estádio na partida do último sábado com o Boavista, devido a uma anomalia no sistema de controlo de acessos. “Os sócios têm razão nessa reclamação, pois continuam a acontecer coisas no estádio perfeitamente imprevisíveis. As coisas avariam com facilidade, há outras que nunca funcionaram e, face ao que aconteceu no último jogo, já estamos a trabalhar no sentido de resolvermos o problema das três portas de acesso – uma que avariou e duas que nunca funcionaram”, comentou.